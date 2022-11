Energia, progetti su larga scala: terza call Ue da 3 miliardi di euro

La Commissione europea ha lanciato il terzo bando per progetti su larga scala nell’ambito del Fondo per l’innovazione dell’Ue. “Con un budget raddoppiato a 3 miliardi di euro grazie all’aumento delle entrate derivanti dalla vendita all’asta delle quote del sistema di scambio di quote di emissione (Ets) dell’Ue, il bando del 2022 per progetti su larga scala stimolera’ la diffusione di soluzioni industriali per decarbonizzare l’Europa. Con un’attenzione particolare alle priorità del piano RePowerEu, il bando fornira’ ulteriore sostegno per porre fine alla dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi”, spiega la Commissione in una nota. Nel dettaglio saranno finanziati i progetti per la decarbonizzazione generale (un miliardo di euro); per l’elettrificazione innovativa nell’industria e l’idrogeno; per la produzione di tecnologie pulite (budget 700 milioni di euro) e, infine, per progetti pilota di medie dimensioni (budget 300 milioni).