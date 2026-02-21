Energia, quanto risparmiano imprese e famiglie con il Decreto Bollette

Ridurre il costo delle bollette energetiche di quasi 4 miliardi di euro all’anno. È questo l’obiettivo delle nuove misure allo studio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, contenute nella relazione tecnica al decreto bollette.

Secondo le stime, lo scorporo della tassazione europea sulle emissioni e degli oneri di trasporto dal prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica potrebbe generare un risparmio complessivo di 3,9 miliardi di euro annui, pari a circa 12,3 euro per megawattora su un prezzo attuale intorno ai 100 euro.

Un sistema che incide sui costi

Il sistema EU Emissions Trading System (ETS) è il meccanismo europeo che regola le emissioni di CO₂, imponendo alle aziende energetiche di acquistare quote per ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta.

Oggi, questo costo è incluso nel prezzo del gas utilizzato per generare elettricità, contribuendo ad aumentare il prezzo finale dell’energia.

Scorporo ETS: meno 3 miliardi

La proposta prevede di separare la componente ETS dal prezzo del gas, trasferendola direttamente nelle bollette dei consumatori.

Secondo il Ministero:

il valore della tassa ETS sul gas è pari a 3,3 miliardi di euro

lo spostamento ridurrebbe il prezzo all’ingrosso dell’elettricità di circa 7,5 miliardi di euro

il risparmio netto per i consumatori sarebbe di circa 3 miliardi annui

il vantaggio medio è stimato in 9,3 euro per megawattora

Questo avviene perché, nel mercato europeo, il prezzo dell’elettricità è determinato dalla fonte più costosa, che attualmente è il gas.

Oneri di trasporto: meno 900 milioni

Un ulteriore intervento riguarda lo scorporo degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la produzione elettrica.

Anche in questo caso, il meccanismo permetterebbe di ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia, con un impatto stimato di:

900 milioni di euro di risparmio annuo

circa 3 euro per megawattora di beneficio per i consumatori

Quando entrano in vigore le misure

Le modifiche non saranno immediate. L’entrata in vigore è prevista non prima del 2027 ed è subordinata all’approvazione delle istituzioni europee, trattandosi di interventi che incidono sul funzionamento del mercato energetico dell’Unione.

Cosa cambia

Nel complesso, il sistema proposto punta a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, rendendo meno oneroso il costo della produzione energetica legata al gas.

Tuttavia, una parte dei costi verrebbe redistribuita direttamente sulle bollette, con l’obiettivo di ottenere comunque un saldo positivo per i consumatori grazie alla riduzione del prezzo base dell’energia.

L’impatto

Se approvate, le misure potrebbero rappresentare un intervento significativo per contenere il costo dell’energia, in un contesto ancora segnato da volatilità dei prezzi.

Il risparmio stimato di 3,9 miliardi di euro annui si tradurrebbe in bollette più leggere per famiglie e imprese, migliorando la competitività del sistema economico italiano.