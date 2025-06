Energia, riconversione bioraffinerie: in arrivo il bando da 200 milioni

A brevissimo “ci sara’ la firma del decreto per il bando bioraffinerie che allochera’ 200 milioni dai proventi del sistema Ets del 2023“. Lo ha annunciato Paolo Arrigoni, presidente del Gse, durante l’assemblea annuale dell’Unem. Il presidente ha spiegato che i criteri del decreto “prevedono sostanzialmente di erogare fino a 30 milioni per ogni progetto di riconversione delle raffinerie esistenti in bioraffinerie verdi per produrre biocarburanti sostenibili da impiegare in purezza”. Arrigoni ha inoltre confermato che “con Unem c’e’ in corso una collaborazione sostanziale che a breve verra’ formalizzata con la firma di un accordo di collaborazione istituzionale” per supportare le imprese associate “nel percorso di decarbonizzazione non solo lato mobilita’ sostenibile ma anche nell’efficientamento energetico e sviluppo delle rinnovabili”, ha concluso.