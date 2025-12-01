Energia, Rossi (Assistal) “Norme certe e incentivi strutturali per transizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di istituire il nostro Forum proprio sui temi di transizione energetica perché le aziende sono molto preoccupate. Siamo assolutamente entusiasti di essere protagonisti di una transizione così importante ma ci preoccupano i temi di fondo: parlare di un universo a tre velocità, con gli Stati Uniti che dicono una cosa, il sud-est asiatico che ne dice un’altra e l’Europa che vuole essere un po’ un motore culturale di un rinnovamento molto più spinto, pongono tantissimi interrogativi. Ne parleremo anche nel nostro Forum: l’intelligenza artificiale ha un fabbisogno energetico mostruoso. Cosa chiedono le imprese? Chiediamo normative certe, possibilmente interpretabili in tutta Italia nella stessa maniera e incentivi che siano il più strutturali possibili e più a lunga portata, perché questo tema presuppone investimenti molto rilevanti che le nostre imprese sono in grado di fare, però presuppongono anche investimenti molto lunghi nel tempo e quindi ci servono norme certe”. Lo afferma Roberto Rossi, presidente di Assistal, nel corso di Radar, format di Urania News.“Siamo felicissimi che ci sia stata una revisione del codice di appalti, tra l’altro questo Governo ci ha ascoltato molto – aggiunge Rossi -. E’ stato fatto un ottimo lavoro ma si può ancora fare molto. A nostro avviso ci vorrebbe una revisione anche in termini di servizi energetici, come la SOA dei servizi”.

