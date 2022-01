Energia, si apre il nuovo bando del Gse: 3.350 MW per rinnovabili

Si e’ aperta oggi a mezzogiorno l’ottava procedura con la quale il Gestore dei Servizi Energetici mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnatari nelle precedenti gare. Per chi voglia costruire nuovi impianti a fonti rinnovabili o intervenire su quelli già esistenti, il Gestore mette a bando oltre 3.350 MW. La gara si chiudera’ alle ore 12 del prossimo 2 marzo, mentre gli esiti saranno pubblicazioni entro 90 giorni dalla chiusura della procedura. L’apertura dell’ottavo bandoe’ dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (che recepisce la direttiva europea Red II) che prevede inoltre l’eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione.

Entrando nello specifico del bando, è previsto un contingente di 2.346 MW totali per Aste e Registri del Gruppo A, che riguardano gli impianti eolici e fotovoltaici. Per le Aste e i Registri del Gruppo B, che sono invece gli impianti idroelettrici, sono a disposizione oltre 110 MW. Per il rifacimento degli impianti eolici e idroelettrici, ricompresi nelle Aste e nei Registri del Gruppo C, il Gse mette a gara complessivi 472 MW. Inoltre, per il Registro A2, sono previsti oltre 427 MW per incentivare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con la contestuale installazione dell’amianto.