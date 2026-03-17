Energia Sociale scende in campo negli eventi della Campania: partnership strategica con Mosaiko

Energia Sociale S.p.A. è da anni azienda campana leader del settore energetico e da qualche giorno è diventata ESCo (Energy Service Company) cioè società specializzata nel miglioramento dell’efficienza energetica per privati, aziende e pubbliche amministrazioni.

Ma Energia Sociale non si ferma e annuncia l’avvio di una partnership strategica con Mosaiko Enterprise, realtà attiva nel settore dell’entertainment in Campania. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione che accompagnerà l’azienda energetica nel corso della stagione di eventi Primavera–Estate 2026, con la partecipazione ad alcune tra le principali manifestazioni sportive e mondane del territorio.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia con cui la società punta a rafforzare la propria presenza sul territorio campano, incrementando progressivamente gli investimenti e il rapporto diretto con cittadini e imprese. In questo percorso, la collaborazione con Mosaiko Enterprise rappresenta un tassello importante per sviluppare nuove occasioni di incontro con il pubblico e consolidare la rete di relazioni locali.

Come sottolineato dall’Amministratore Unico di Energia Sociale, Antonio Roberto D’Angelo, la partnership va oltre una semplice presenza promozionale agli eventi. “Questa collaborazione non mira soltanto a rendere più accattivante e mirata la nostra offerta di servizi, ma rappresenta soprattutto uno scambio reciproco di competenze e relazioni con un’azienda che ha già dimostrato in passato la capacità di restituire alla città importanti spazi di aggregazione e intrattenimento”.

Nel corso delle manifestazioni previste dal calendario, l’azienda sarà presente con attività dedicate al pubblico. “Agli eventi ai quali prenderemo parte – prosegue D’Angelo – non ci limiteremo a presenziare con i nostri marchi. Lanceremo offerte dedicate, distribuiremo gadget e cercheremo di creare le migliori condizioni per accogliere clienti e cittadini che vorranno conoscerci o semplicemente scoprire la nostra realtà attraverso il contatto diretto con i nostri collaboratori e consulenti”.

Il calendario degli appuntamenti inizierà con il torneo internazionale organizzato dal Tennis Club Napoli, storico circolo del tennis partenopeo, che ospiterà un prestigioso torneo Challenger 125, competizione che negli ultimi anni ha visto imporsi alcuni tra i migliori tennisti del circuito internazionale. La presenza dell’azienda proseguirà il 3 maggio all’Ippodromo di Agnano, in occasione del Gran Premio Lotteria di Agnano, la più ricca corsa di trotto free for all d’Italia, che ogni anno richiama alcuni tra i migliori trottatori del panorama mondiale. Il calendario proseguirà poi a Caserta, dove Energia Sociale sarà presente anche in occasione di un torneo internazionale Challenger femminile, ulteriore appuntamento sportivo di rilievo nel calendario tennistico.

La partecipazione agli eventi nasce anche con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i consumatori in una fase particolarmente complessa per il mercato dell’energia. Tutto ciò si rende ancora più necessario per rassicurare i consumatori e individuare insieme a loro le soluzioni migliori, soprattutto in un momento in cui la volatilità dei prezzi dell’energia – dovuta anche alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente – rende fondamentali consulenze qualificate e informazioni chiare”. Sul tema dell’andamento dei prezzi, D’Angelo aggiunge: “Allo stato attuale la situazione è ancora sotto controllo. Sebbene si registri un aumento percentuale significativo – circa +65% per il gas e +25% per l’energia elettrica dall’inizio del conflitto – è importante sottolineare che i livelli restano comunque molto lontani da quelli registrati nel 2022”.

In conclusione, l’Amministratore Unico anticipa ulteriori novità in arrivo: “Nei prossimi giorni lanceremo altre iniziative positive anche sul fronte delle offerte, con l’obiettivo di continuare a supportare famiglie e imprese in un contesto di mercato ancora incerto”.