Energia Sociale Spa conquista il rating pubblico Cerved B1.2

Energia Sociale Spa– tra i principali attori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas naturale – comunica che Cerved Rating Agency S.p.A. le ha attribuito il rating pubblico B1.2.

Il rating B1.2 classifica l’azienda come investiment grade e questo rende tutto il team di Energia Sociale SpA orgoglioso del risultato ottenuto.

L’assegnazione del rating B1.2 riflette il positivo andamento delle performance economiche nel FY23, trainato dalla crescita dei volumi di vendita.

Infatti, nel FY23 il Gross Margin (GM) è aumentato a 2,6 mln in funzione di un’ottimizzazione degli approvvigionamenti, mentre L’EBITDA adjusted è aumentato a 1,0 mln (0,5 nel 2022).

La società Energia Sociale ha evidenziato nel FY23 un Cash Flow Operativo Netto adjusted (CFON adj) positivo per 1,5 mln nel FY23 (negativo per 0,5 mln nel FY22), grazie al miglioramento delle performance economiche e ad una più efficiente gestione del working capital.

E per il FY24 è atteso un ulteriore miglioramento dell’andamento economico-reddituale frutto delle strategie attuate dal management, con impatto positivo anche sull’assetto finanziario del Gruppo.

Antonio Roberto D’Angelo, Amministratore unico di Energia Sociale SpA, ha commentato: “Chiedendo un Rating Creditizio a Cerved Rating Agency, e dunque un giudizio Terzo ed Autorevole, abbiamo voluto enfatizzare il nostro approccio di trasparenza nei confronti di tutti gli Stakeholder e dei nostri clienti, non dimentichiamo infatti che, le aziende come la nostra appartengono ad un settore di importanza strategica nazionale, dovendo assicurare tramite la fornitura in continuità l’approvvigionamento di materie prime essenziali per il comparto economico-produttivo del paese. Trattandosi inoltre – prosegue D’Angelo – di un Rating Investment Grade e dunque collocato nell’area di affidabilità creditizia, siamo orgogliosi di poterlo raccontare e condividere perché conferma la capacità della Società di proseguire con il programma di realizzazione delle strategie di crescita aziendale, che prevedono di evolvere sia in termini di business che di solidità, consentendo ad Energia Sociale di rilasciare un minor numero di fidejussioni, come previsto dalla quasi totalità dei codici di rete. Ringrazio tutto il team di Energia Sociale Spa – conclude l’Amministratore Unico – capitanato nell’occasione dal dott. Francesco Fasanelli che ha dato l’opportunità alla mia visione di prendere realtà, in questa come in altre circostanze, con dedizione metodo e professionalità”.