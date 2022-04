Energia, soluzioni digitali innovative: Challenge per startup e Utilities

Sono aperte le candidature al bando annuale Digital Energy Challenge del Digital Energy Facility, un programma finanziato dall’UE, attuato dall’Agence française de Développement (AfD) e gestito dalla Commissione europea. L’iniziativa è rivolta alle start-up e ai fornitori di energia pubblica che sviluppano soluzioni digitali innovative in Africa. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile nella rete, migliorare le prestazioni dei servizi pubblici e sostenere l’accesso universale all’energia.

La Digital Energy Challenge si rivolge principalmente a due categorie: Digital Energy Challenge for Start-ups per aiutare le start-up locali a scalare i loro progetti di innovazione digitale per un migliore accesso all’energia e migliori servizi energetici; Digital Energy Challenge for Utilities per progetti che nascono da partenariati tra aziende elettriche pubbliche e attori privati, sostenendo le utility locali nella sperimentazione e nell’implementazione di innovazioni digitali fornite da fornitori di tecnologie o servizi. Le domande sono aperte fino al 30 aprile 2022.