Energia, sondaggio SWG: 6 italiani su 10 dicono sì al nucleare

Un recente sondaggio condotto da SWG per Fondazione Lottomatica rivela che il 57 per cento degli italiani guarda con favore al ritorno dell’energia nucleare, mentre il 64 per cento sostiene investimenti nella nuova generazione di impianti. Inoltre, il 65 per cento è favorevole all’espansione delle energie rinnovabili anche in aree paesaggistiche.

I dati indicano una crescente apertura verso il nucleare, soprattutto in relazione a tecnologie di ultima generazione, come i piccoli reattori modulari e i microreattori. Tuttavia, persiste una certa cautela: il 70 per cento degli intervistati richiede maggiori informazioni sulla sicurezza, la gestione delle scorie e i costi associati.

Il sondaggio evidenzia anche un approccio equilibrato degli italiani verso la transizione energetica. Il 53 per cento è favorevole a promuovere le energie rinnovabili anche a costo di maggiori spese, ma il sostegno cala al 43 per cento tra i disoccupati e al 48 per cento tra chi ha un basso livello di istruzione. Inoltre, solo un italiano su tre approva il divieto di vendita di veicoli a combustione dal 2035.

Questi risultati suggeriscono che gli italiani sono consapevoli della necessità di una transizione energetica, ma desiderano che sia accompagnata da misure eque e sostenibili. La disponibilità a considerare il nucleare come parte del mix energetico nazionale riflette una visione pragmatica, orientata alla sicurezza energetica e alla sostenibilità ambientale.