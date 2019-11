Energia sostenibile, nuova Global Call: 100mila euro alla startup più innovativa

Fino al 19 dicembre 2019 è aperta la nuova Global Call di EIT InnoEnergy per premiare e promuovere le 20 migliori start up innovative nel settore dell’energia sostenibile.

Grazie al bando, le start up selezionate usufruiranno di un programma personalizzato di servizi e opportunità di investimento che può includere lo sviluppo tecnologico, l’accesso a nuovi mercati e finanziamenti e il potenziamento del team. La start up migliore vincerà inoltre un premio di 100.000 euro.

Possono partecipare le start up già avviate o emergenti che abbiano un’idea tecnologica che incontra un bisogno particolare non ancora soddisfatto, una tecnologia già sviluppata dall’impatto potenzialmente dirompente, un team o un modello di business particolarmente vincenti. Le idee presentate devono rientrare nelle seguenti aree tematiche: Energia per i trasporti e la mobilità, Stoccaggio dell’energia, Energie rinnovabili, Edifici e città intelligenti ed efficienti, Efficienza energetica, Economia circolare, Rete elettrica intelligente, Strumentazione nucleare.