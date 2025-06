Energia, sostenibilità e climate Change: Graded al “Green Med Expo&Symposium”

Una vetrina per le eccellenze italiane impegnate nella transizione ecologica, energetica e digitale. Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con l’agronomo Luca Scognamiglio e l’ingegnere Fabio Curcio alla sesta edizione del “Green Med Expo & Symposium”, mostra-evento organizzata presso la Mostra d’Oltremare da RiciclaTv ed Ecomondo con un focus su lotta ai cambiamenti climatici, acqua, suolo, energia, edilizia sostenibile e mobilità.Graded ha seguito, in particolare, il confronto sull‘Urban Carbon Farming e sugli effetti positivi che ha per il controllo delle emissioni nocive: attraverso pratiche come il compostaggio è, infatti, possibile trasformare gli spazi verdi delle città in veri alleati dell’ambiente. Riflettori puntati sulle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Sono state, inoltre, affrontate le criticità riguardanti le connessioni degli impianti alla rete elettrica.