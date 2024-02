Energia, studio di The European House-Ambrosetti: consumi giù del 22% con edifici intelligenti

Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Unione Europea e favorire il percorso di decarbonizzazione del Paese, è necessario aumentare gli investimenti sulla riconversione e sul rinnovamento degli edifici. Secondo le analisi della Community Smart Building, iniziativa avviata nel 2022 da The European House-Ambrosetti insieme alle più importanti imprese di questa filiera, la conversione degli edifici in ottica smart consentirebbe di abilitare una riduzione del 20-24 per cento dei consumi energetici e del 4-5 per cento di quelli idrici. Oggi, però, in Italia “questa opportunità è frenata da una scarsa conoscenza del concetto di Smart Building e dalla percezione dei cittadini sulla presenza di diversi ostacoli alla riconversione smart del patrimonio immobiliare nazionale”. Il 64,1 per cento degli italiani ritiene di avere informazioni scarse, generiche o nulle riguardo al concetto di Smart Building e solo il 6,8% è a conoscenza dello stato attuale degli edifici nel Paese. Sono alcune delle principali evidenze emerse dalla ricerca realizzata per iniziativa di The European House-Ambrosetti finalizzata a comprendere la consapevolezza e la sensibilità dei cittadini in merito al tema della trasformazione smart degli edifici. La survey è stata somministrata tramite interviste web durante il mese di dicembre 2023 ad un campione (selezionato per essere rappresentativo dell’universo nazionale) di 1.000 cittadini italiani.