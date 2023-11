Energia, sviluppo del biometano: ammessi a finanziamento 51 progetti

E’ stato pubblicato sul sito del Gestore Servizi Energetici (Gse) l’esito della seconda procedura competitiva sulla misura del Pnrr dedicata allo sviluppo del biometano: sono 51 i progetti di impianti di produzione, nuovi o riconvertiti, ammessi a finanziamento, per una capacita’ produttiva totale pari a 25.881 standard metri cubi orari. Lo comunicano in una nota congiunta il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Gse. Contando anche la prima procedura sono 86 le progettualità legate allo sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell’economia circolare, che saranno realizzate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’apertura della terza procedura competitiva e’ prevista per il prossimo 22 dicembre: in questa occasione verranno anche aggiornati i valori delle tariffe di riferimento, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, in coerenza con l’inflazione media cumulata dal novembre 2021 a oggi.

Il Gestore Servizi Energetici mette a disposizione sul proprio sito la tabella riepilogativa del contingente di capacita’ produttiva disponibile, del numero e della capacita’ produttiva degli impianti ammessi. I termini per l’entrata in esercizio degli impianti decorrono dalla pubblicazione delle graduatorie.