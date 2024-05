Energia, sviluppo urbano sostenibile: dall’Ue contributi fino a 5 milioni di euro

Novanta milioni di euro per rafforzare lo sviluppo urbano sostenibile nelle città dell’Ue. Nel quadro della politica di coesione 2021-2027, la Commissione europea ha lanciato il terzo bando dell’Iniziativa urbana europea per selezionare i progetti che potranno beneficiare di 90 milioni di euro per realizzare le transizioni verdi e digitali a livello locale. Bruxelles co-finanzierà l’80% dei costi dei progetti attraverso il Fondo di sviluppo regionale (Fesr) e ogni progetto riceverà fino a 5 milioni di euro. Le proposte dovranno concentrarsi sulla transizione energetica – sperimentando “soluzioni innovative per garantire sistemi energetici locali accessibili – o sulla tecnologia nelle città, esplorando soluzioni digitali per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita”. La scadenza del bando è il 14 ottobre. “Le città sono centri di innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere le transizioni verdi e digitali sul territorio”, ricorda Elisa Ferreira, commissaria Ue per la Coesione e le riforme, spiegando che con questo terzo bando l’Ue offre all’Ue “l’opportunità di esplorare il potenziale delle tecnologie emergenti nel settore energetico e non solo, aprendo la strada a un’Europa neutrale dal punto di vista climatico”.