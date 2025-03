Energia, TeaTek all’Expo di RImini. Granisso: Rinnovabili made in Italy, siamo pronti a sfidare il mercato

Il gruppo TeaTek partecipa al Key – The Energy Transition Expo di Rimini dal 5 al 7 marzo, presentando i suoi prodotti di punta ai buyer internazionali. “Anche quest’anno – dice Felice Granisso, Ceo di TeaTek e Italian Green Factory – torniamo a Rimini portando prodotti e progetti innovativi nel campo delle energie rinnovabili. Il 2025 sarà un anno importante per lo sviluppo dei nostri piani aziendali, a partire dalla nuova società del gruppo, la Italian Green Factory, nata per reindustrializzare il sito ex Whirlpool di Napoli, dove sorgerà la prima fabbrica green di Napoli e del Mezzogiorno. Igf, in attesa che venga realizzato il nuovo impianto di produzione in via Argine, può già contare su ingenti commesse per la realizzazione di power skid, ovvero le stazioni di trasformazione per gli impianti fotovoltaici. In fiera – aggiunge Granisso – porteremo anche il sistema AIGO, che, grazie a IoT, AI, Realtà Aumentata e Blockchain, offre una soluzione efficiente per il monitoraggio degli impianti e la risoluzione dei problemi. Inoltre, proporremo il Tonker 830, una battipalo innovativa progettata per la palificazione delle centrali solari. Soluzioni – conclude Granisso – che vogliono contribuire alla produzione delle rinnovabili sempre più made in Italy’. L’azienda si trova allo stand 301 del Padiglione C5 della Fiera di Rimini.

Prima fabbrica green del Mezzogiorno

TeaTek è stata fondata nel 2009 a Napoli. Oggi opera in 14 Paesi e quattro continenti, specializzandosi nella progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici e automazione delle reti idriche. Il gruppo conta 14 società, quasi 1.150 dipendenti e sedi a Napoli, Roma, Milano, Brescia, Ragusa, Salerno, Madrid, Granada e Dubai.

TeaTek ha acquisito l’area ex Whirlpool di via Argine a Napoli per realizzare Italian Green Factory (Igf), la prima fabbrica green del Mezzogiorno, con il reimpiego di circa 300 ex lavoratori. L’abbattimento dei vecchi immobili e la bonifica dell’amianto sono quasi completati, mentre la costruzione della nuova fabbrica partirà a breve. Nel frattempo, per accelerare la produzione, IGF ha acquisito un’area presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco per rispondere alle prime commesse.