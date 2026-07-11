Energia, Toto (Renexia): da 2032 energia con Med Wind

Eolico marino galleggiante d’altura “pilastro imprescindibile”

Roma, 11 lug. (askanews) – Per Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, “La minaccia climatica impone scelte responsabili e rende pericoloso l’atteggiamento dei negazionisti ideologici che rallentano il progresso del Paese. L’eolico marino galleggiante d’altura è oggi un pilastro imprescindibile del mix energetico nazionale, con costi ormai in linea con il gas. Questa tecnologia è capace di generare nuova profondità industriale attraverso filiere dedicate, occupazione qualificata e benefici diretti per l’economia nazionale. D’altro canto, il progetto Med Wind nasce da un percorso di condivisione con il territorio, condizione essenziale per ogni opera strategica, confronto a cui Renexia resta costantemente aperta purché fondato su dati certi e analisi scientifiche. Solo così la Sicilia può trasformare la minaccia climatica in una vera opportunità di sviluppo sostenibile”.Toto, intervenuto a Trapani al convegno “Sicilia tra minaccia climatica e opportunità. Energia, paesaggio, pesca e sviluppo: come costruire una transizione condivisa”, ha sottolineato come entro il 2032 sarà possibile cominciare a produrre energia dal parco Med Wind.L’evento è stato promosso da Fondazione UniVerde, CNR-DSSTTA (Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente), Stazione Zoologica Anton Dohrn – Sicilia e CNR-IRBIM (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine) con il patrocinio del Libero Consorzio di Trapani.