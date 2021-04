Energia, transizione alle fonti sostenibili: sostegno per le Isole dell’Ue

Aperto un nuovo bando del Segretariato Energia pulita per le isole dell’Ue che offre sostegno alle isole europee nella transizione all’energia pulita. Il Segretariato fornirà supporto tecnico a un totale di 40 progetti attraverso questo primo invito e un secondo previsto a febbraio 2022. Il supporto tecnico mira a portare soluzioni a tutte le isole europee nelle diverse fasi della transizione energetica e prevede la formulazione di piani strategici di transizione energetica, studi di integrazione della rete, analisi normative o aiuto nella ricerca di finanziamenti per progetti concreti. A seconda del livello di avanzamento delle isole verso l’energia pulita, il supporto offerto è classificato in Explore, Shape o Act e per ogni fase il supporto offerto è ulteriormente suddiviso in sottocategorie. Ogni candidato potrà richiedere un pacchetto di categorie di sostegno che verrà poi concordato con gli esperti del Segretariato, limitato a un massimo di 14 giorni di lavoro degli esperti. Le isole sono prima invitate a utilizzare uno strumento di autovalutazione per delineare il tipo di sostegno di cui hanno bisogno, poi a presentare la domanda completa con una descrizione dei servizi di supporto richiesti, l’impatto previsto del progetto e il team di stakeholder coinvolti. La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 maggio 2021.