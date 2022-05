Energia, UE pensa a piano di razionamento continentale

Laprevede di approvare il 18 maggio un piano di risparmio energetico e solidarietà. Misura necessaria per far fronte a un’interruzione improvvisa dell’approvvigionamento di gas russo. E’ quanto riferisce il quotidiano spagnolo. Il piano prevede che gli Stati membri che possono contare sualternative le condividano con i Paesi più colpiti dallorusse. Nel programma dell’UE, inoltre, si prevede un razionamento energetico che partirebbe dal. Dovrebbe essere applicato in modo tale che le imprese di un Paese a pieno regime non abbiano unrispetto a quelle dei Paesi colpiti dalle decisioni di Mosca.