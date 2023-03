Energia, Ue: Terzo bando da 100 milioni di euro per progetti su piccola scala

La Commissione europea ha lanciato il terzo bando da 100 milioni di euro per progetti su piccola scala nell’ambito del Fondo europeo per l’innovazione, uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il fondo è finanziato con parte delle entrate della vendita all’asta delle quote del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (EU ETS), che fornirà circa 38 miliardi di euro di sostegno dal 2020 al 2030. Il nuovo bando metterà a disposizione 100 milioni di euro di sovvenzioni per progetti su piccola scala con una spesa in conto capitale compresa tra 2,5 e 7,5 milioni di euro nei settori delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, dello stoccaggio di energia e della cattura del carbonio, dell’uso e stoccaggio. Queste tecnologie dovrebbero essere sufficientemente mature e avere un forte potenziale per conseguire significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle tecnologie convenzionali.

Una nota dell’esecutivo comunitario ricorda che il fondo europeo per l’innovazione può finanziare fino al 60% della spesa totale in conto capitale di un piccolo progetto. E i progetti saranno valutati in base al “loro potenziale di evitare le emissioni di gas a effetto serra, all’innovazione, alla loro maturità finanziaria, tecnica e operativa e al loro potenziale di crescita, nonché alla loro efficienza in termini di costi”. Il bando è aperto fino al 19 settembre 2023 per progetti realizzati in qualsiasi Stato membro dell’Ue, Islanda o Norvegia.