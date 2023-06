Energia, verso un’edilizia a emissioni zero: Enea nel progetto europeo “EUPeers”

Promuovere la realizzazione di una rete integrata di servizi a supporto di quanti intendano ristrutturare il proprio immobile, coinvolgendo tutta la filiera della riqualificazione energetica. È questo l’obiettivo del progetto europeo EUPeers, che conta su un finanziamento di circa 2,4 milioni di euro del Bando Life 2022 e al quale partecipano 11 partner di otto paesi Ue (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Spagna e Ungheria), tra cui Enea e Regione Piemonte per l’Italia. “I partner saranno coordinati dalla rete europea Climate Alliance e lavoreranno insieme nei prossimi tre anni proprio per favorire la riconversione del patrimonio edilizio, superando le barriere che in Europa impediscono l’aumento del tasso di rinnovamento” spiega Francesca Hugony, ricercatrice del Dipartimento Enea di Efficienza energetica – Ufficio Territoriale Lombardia. Il progetto prevede la realizzazione da parte di professionisti del settore o pubbliche amministrazioni di servizi integrati di riqualificazione degli edifici IHRS (Integrated Home Renovation Services), che riprendono l’idea dei già collaudati one-stop-shop (sportelli unici), per fornire sul territorio supporto tecnico, economico e giuridico, diventando parte integrante del cammino verso un patrimonio edilizio a zero emissioni di carbonio in Europa. Gli IHRS locali potranno contare sulla condivisione di un kit di avviamento del servizio e sulla realizzazione di una community of practice, che coinvolgerà circa 600 tra soggetti pubblici e privati della filiera dell’edilizia. Inoltre, verranno costituite sette piattaforme online di scambio e confronto di informazioni e opinioni, una a livello europeo e sei a beneficio di altrettanti paesi partner (Italia, Francia, Lettonia, Ungheria, Irlanda e Spagna).