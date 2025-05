Energia, WeGroup lancia il gruppo d’acquisto: i prezzi scendono, è il momento di cambiare gestore

A maggio il prezzo del gas sui mercati internazionali ha registrato un crollo verticale di quasi il 31% rispetto a febbraio, mentre il prezzo dell’elettricità nello stesso periodo è sceso del 39%. I dati arrivano da Consumerismo No Profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende. A parere delle due organizzazioni questo sarebbe il periodo migliore per i consumatori per cambiare gestore e trovare offerte convenienti sul mercato e hanno lanciato un apposito gruppo d’acquisto sulla piattaforma (https://www.wegroup.it/) che scade il 15 giugno.

Analizzando i dati del Gestore Mercati Energetici (Gme) emerge come il prezzo del gas sia passato da una media di 52,96 euro/MWh di febbraio 2025, mese in cui si raggiunsero quotazioni elevatissime, a una media di 36,58 euro/MWh di maggio, con un ribasso del 30,9%. Andamento analogo sul mercato del Pvs (Punto scambio virtuale), dove il prezzo del gas è passato da 0,560 euro/Smc (standard metro cubo) di febbraio a 0,406 euro/Smc di maggio, in discesa del 27,5%. Per l’elettricità i dati del Gme evidenziano un calo addirittura del 39,1%, con il prezzo medio che passa dai 150,36 euro/MWh di febbraio agli attuali 91,55 euro/MWh.

Il calo dei prezzi di gas e luce si riflettono sulle offerte praticate dagli operatori energetici ai consumatori: sul mercato libero si assiste infatti ad una serie di ribassi praticati dai gestori, con le tariffe del gas che a inizio maggio hanno registrato un calo del 15% per i contratti a prezzo variabile e dell’11,3% per quelli a prezzo fisso, rispetto alle offerte commerciali di febbraio.

“Questo – affermano le due organizzazioni – è il momento migliore per i consumatori per cambiare gestore e trovare sul mercato offerte di luce e gas particolarmente convenienti, sia per i contratti a prezzo fisso, dove il gestore è vincolato a praticare lo stesso prezzo per un periodo di 12 o 24 mesi, sia per i contratti a prezzo variabile, considerato che la discesa delle quotazioni porta gli operatori ad applicare spread ridotti e condizioni più vantaggiose ai propri clienti. Tuttavia – prevedono le due associazioni – la situazione attuale è destinata a durare poco: a partire da giugno, con l’arrivo del caldo e la maggiore domanda di energia elettrica per l’accensione di condizionatori e ventilatori, i prezzi dell’elettricità sui mercati subiranno uno scossone al rialzo, con conseguente peggioramento delle condizioni economiche praticate agli utenti”.

Proprio per aiutare i cittadini a massimizzare i risparmi in bolletta, Consumerismo No Profit e WeGroup hanno lanciato un apposito gruppo d’acquisto (alla pagina (https://www.wegroup.it/) che scadrà il prossimo 15 giugno, e che grazie all’elevato numero di partecipanti permetterà di ottenere dai fornitori migliori condizioni contrattuali. In termini di vantaggi economici, il risparmio medio ottenuto grazie ad un gruppo di acquisto si attesta attorno al 20%, pari, considerando i prezzi attuali dell’energia e i consumi di una famiglia tipo, ad una minore spesa da circa -313 euro annui a famiglia per il gas, e -144 euro a famiglia per la luce, con un risparmio totale di 457 euro annui a nucleo, concludono Consumerismo No Profit e WeGroup.