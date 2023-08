Energie green, minibond per sostenere gli investimenti in Campania: il caso Graded

La riconversione ecologica dei processi produttivi vede le aziende che si occupano di energia sempre più impegnate in nuove sfide nella ricerca di servizi energetici innovativi nell’ambito della progettazione, installazione, monitoraggio, gestione e manutenzione di impianti ad alta efficienza con la capacità di applicare le più moderne tecnologie ai processi di riconversione delle fonti fossili e di quelle rinnovabili. Tra le nuove sfide rientra il ricorso alla finanza alternativa per spingere gli investimenti in sostenibilità.

E’ la strada imboccata da Graded SpA, azienda napoletana guidata da Vito Grassi e fondata nel 1958 che ha fatto dell’innovazione, dello sviluppo e della ricerca i suoi cavalli di battaglia, posizionandosi sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale in Usa, Gran Bretagna, Emirati Arabi, Germania, Portogallo, Spagna e Romania. Numerose anche le partnership avviate con i principali Atenei del Centro Sud e con alcuni distretti di ricerca tecnologica su progetti finalizzati alla realizzazione di una rete di trasporto e distribuzione dell’energia integrata con il territorio, interconnessa e intelligente.

Nell’ottica di un ulteriore passo verso il futuro, attraverso un percorso non solo di crescita ma anche di consolidamento della struttura aziendale, Graded ha partecipato al programma di finanza alternativa della Regione Campania denominato Garanzia Campania Bond, ottenendo l’emissione di 2 milioni di euro con i quali ha ampliato il suo raggio di azione a nuovi comparti produttivi, quali l’agroindustria e la filiera alimentare, facilitando interventi di ammodernamento, ristrutturazione, adeguamento tecnologico degli impianti e accelerando il processo di trasformazione digitale in atto nel settore in cui opera. Attraverso la garanzia pubblica con fondi del POR Campania FESR 2014/2020, Graded ha potuto anche consolidare la sua presenza nel settore dell’aerospazio confrontandosi e collaborando con aziende di livello internazionale. Garanzia Campania Bond ideato da Sviluppo Campania è, un’alternativa al tradizionale canale bancario, e consente alle piccole e medie imprese campane di ottenere un finanziamento a lungo termine con condizioni economiche competitive attraverso l’emissione di minibond allo scopo di sostenere progetti imprenditoriali di espansione, rafforzamento e innovazione.