“Energie per la scuola”, Enel forma giovani per la transizione energetica

Favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: è la missione, per definizione, di Università e scuola, ma oggi sempre più anche delle aziende, che investono in progettualità di ampio respiro per contrastare il mismatch occupazionale che rappresenta uno dei “colli di bottiglia” che frenano sviluppo e crescita del Paese. È questo l’obiettivo di “Energie per la scuola”, iniziativa coordinata da Enel, presentato lo scorso 13 febbraio a Roma, che promuove la collaborazione tra imprese e scuole per mettere allievi dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali nelle condizioni di acquisire le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per svolgere i lavori maggiormente richiesti dalle aziende della filiera elettrica con l’obiettivo di essere assunti nelle imprese fornitrici di Enel subito dopo aver conseguito il diploma.

Il progetto, avviato in fase sperimentale nel 2022, aveva interessato già 11 istituti, 8 aziende e creato le condizioni per l’assunzione di 100 ragazzi. Quest’anno i numeri sono cresciuti: “Energie per la scuola” ha coinvolto già più di 500 giovani, oltre 60 scuole in tutta Italia e 25 tra imprese e consorzi. Un incremento che testimonia la validità di un progetto con cui Enel vuole offrire una risposta concreta al problema del disallineamento tra domanda e offerta di professionalità tecniche e fornire una formazione in linea con le necessità della transizione energetica, anche in vista delle opportunità offerte dal PNRR.

Il programma è caratterizzato da un approccio didattico innovativo che permette ai ragazzi di mettere in pratica ciò che imparano tra i banchi di scuola, seguendo corsi di alta specializzazione erogati dalla scuola in collaborazione con istituti di formazione certificati. Energie per la scuola rappresenta una occasione di crescita per il Paese: per i giovani, a cui è garantita la possibilità di accedere al mondo del lavoro con una qualifica spendibile; per le scuole, in grado di migliorare la propria offerta formativa rendendola al passo con le richieste del mercato; infine, per le stesse aziende della filiera elettrica, che, attraverso il programma, possono avvalersi di personale specializzato al fine di realizzare progetti a beneficio di tutti”.

Enel ha già avviato in passato altre iniziative simili, come ad esempio “Energie per crescere”, progetto lanciato nel 2022 in collaborazione con Elis per formare in due anni 5500 operatori delle nuove reti, a cui hanno partecipato 2400 giovani diplomati da tutta Italia e che in un anno ha generato oltre mille assunzioni nelle aziende dell’indotto.