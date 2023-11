Energie pulite, città green e acqua: dal Mimit tre nuovi bandi per 35 milioni di euro

Sono stati pubblicati tre bandi nazionali relativi ai partenariati europei “Horizon”, che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sui temi della transizione verso l’energia pulita, delle città sostenibili e della gestione delle risorse idriche. Lo annuncia il Mimit sul proprio sito. Le misure, promosse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), sono rivolte ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 35 milioni di euro, spiega il Ministero. Nel dettaglio, il bando “Clean Energy Transition” (Cetp) finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050. Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive ci sarà tempo fino al 27 marzo 2024. Il bando “Driving Urban Transitions” (Dut) sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l’invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive. Il bando “Water4All” supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi. I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.