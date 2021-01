Energie rinnovabili, Graded al quinto Meeting annuale dell’Irena Coalition for Action

Accelerare la transizione energetica verso fonti pulite e sostenibili promuovendo una più ampia e rapida diffusione delle tecnologie rinnovabili: Graded ha partecipato oggi ai lavori del quinto meeting Annuale dell’”IRENA Coalition for Action”, rete internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo. Un organismo che riunisce ad oggi oltre 100 importanti attori del comparto energia con l’obiettivo comune di facilitare il confronto tra i settori pubblico e privato per sviluppare azioni finalizzate ad aumentare la quota di fonti sostenibili nel mix energetico globale.

Questa quinta riunione strategica della Coalition For Action si è svolta, a porte chiuse e in modalità virtuale, in concomitanza con l’Assemblea generale dell’IRENA per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti nel 2020 e definire il programma di lavoro per il 2021. Per Graded hanno preso parte all’evento la Chief Operating Officer, Ludovica Landi, assieme a Pasquale Sagnella e Mariateresa Russo.