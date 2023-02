Engineering e GJordan, nuovo accordo per un Accademy E&U Modulo SAP ISU

Nasce un nuovo accordo tra Engineering e GJordan per proporre ai giovani un Accademy E&U Modulo SAP ISU. E’ una grande opportunità da cogliere al volo per entrare nel mondo del lavoro. I corsi si svolgeranno dal 27 febbraio al 31 marzo 2023 in modalità online nei giorni e orari che saranno comunicati a seguire.

“L’anno scorso abbiamo ottenuto un ampio riscontro con la formazione di un gruppo di giovani che hanno avuto accesso nel mondo del lavoro presso aziende che ricercavano queste specifiche competenze. Il nuovo accordo con Engineering raddoppia il numero di partecipanti che saranno formati e avranno la possibilità di candidarsi per nuove assunzioni – dichiara Mattia Della Rossa CEO della Gauss Jordan – La nostra missione è supportare le persone nello sviluppo del proprio talento attraverso una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale all’interno di un contesto innovativo e inclusivo”.

La GJordan guidata da Mattia Della Rossa è una società di consulenza e formazione SAP e dal 2016 è presente con un consolidato operativo sul territorio italiano e all’estero. Ogni anno vengono formati circa 300 profili, per posizioni di ogni livello nei vari settori (industria, commercio e servizi).

I tutor SAP della Gauss Jordan sono specializzati per la formazione delle risorse umane in azienda, sui temi della gestione, dell’organizzazione e manageriale.

Engineering è un gruppo leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, con headquarter a Roma, oltre 60 sedi nel mondo e circa 15.000 dipendenti. Da oltre 40 anni il Gruppo supporta le aziende e le organizzazioni di tutti i segmenti di mercato a evolvere continuamente coniugando una profonda conoscenza dei processi aziendali a competenze avanzate in tutte le tecnologie digitali. Tra i suoi asset più strategici Engineering ha la IT&Management Academy, che ogni anno offre percorsi di upskilling e reskilling, erogando oltre 32.000 giornate di formazione a circa 28.000 persone.

Engineering e GJordan hanno stipulato un nuovo accordo per un Accademy E&U Modulo SAP ISU per la formazione di figure professionali che utilizzeranno il software SAP.

Per iscriversi ai corsi e avere maggiori informazioni inviare una mail a info@gjordan.it