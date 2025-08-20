Engineering, fondi Ipcei per un innovativo progetto nel settore medico

Engineering è tra le 4 aziende italiane a beneficiare dei finanziamenti Ipcei (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) nell’ambito dell’iniziativa Tech4Cure, secondo progetto di interesse europeo, finalizzato a sostenere l’innovazione nei dispositivi medici. L’iniziativa prevede per il Gruppo un investimento complessivo di 64,02 milioni di euro, di cui il 70% finanziato da fondi pubblici e il restante 30% interamente sostenuto da Engineering, che rafforza così il proprio ruolo di attore strategico nella costruzione di un’infrastruttura digitale avanzata per la sanità del futuro. Engineering svilupperà OPOH – One Person One Health, progetto della durata di 5 anni (tre di ricerca e sviluppo e due di prima applicazione industriale su scala), che ha l’obiettivo di trasformare radicalmente l’integrazione dei sistemi di supporto alle decisioni cliniche – Clinical Decision Support (CDS) – facilitando e velocizzando l’introduzione della medicina predittiva, preventiva e personalizzata (3P) nella pratica clinica quotidiana. I CDS sono strumenti digitali e dispositivi medici, che supportano i professionisti nel prendere decisioni basate su solide evidenze scientifiche aggiornate, anche grazie all’intelligenza artificiale: analizzano, filtrano e organizzano rapidamente grandi quantità di informazioni mediche, ricerche e linee guida cliniche, rendendole rapidamente fruibili ai professionisti sanitari e contribuendo così a ridurre la distanza tra laboratorio e corsia. Uno strumento fondamentale la cui adozione, tuttavia, è oggi limitata da diversi ostacoli: sono generalmente sviluppati per singole patologie, richiedono certificazioni lunghe e costose, e la loro integrazione nei sistemi sanitari esistenti è spesso complessa e manuale.