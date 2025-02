Eni, accordo con Egitto e Cipro per l’export di gas

Il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Repubblica Araba d’Egitto, Karim Badawi, il ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria della Repubblica di Cipro, George Papanastasiou, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e TotalEnergies firmano oggi 17 febbraio al Cairo l’Host Government Agreement per lo sfruttamento delle risorse del Cronos Block 6 di Cipro.

Alla firma, avvenuta durante la cerimonia di apertura di Egypes, il principale evento energetico in Egitto, sono presenti il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah El-Sisi, e il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides.

Questo accordo rappresenta un traguardo concreto per la creazione di un hub del gas nel Mediterraneo Orientale, sfruttando l’infrastruttura esistente dell’Egitto e posizionando Cipro come produttore ed esportatore di gas. L’accordo definisce un quadro completo per lo sviluppo rapido della scoperta di gas Cronos al largo di Cipro: il gas sarà trasportato e processato nelle strutture esistenti di Zohr, per poi essere liquefatto nell’impianto LNG di Damietta ed esportato nei mercati europei.

L’a.d. di Eni, Descalzi, commenta: “Questo accordo apre la strada per portare rapidamente sul mercato il gas di Cipro, contribuendo alla sicurezza energetica e alla competitività dell’approvvigionamento. Il progetto sfrutta l’infrastruttura esistente dell’Egitto, comprese le strutture di esportazione, che sono un elemento chiave per lo sviluppo della Regione. Egitto e Cipro riaffermano il loro ruolo nell’emergente hub energetico del Mediterraneo Orientale, destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nella fornitura globale di gas nei prossimi anni”.

Scoperto nel 2022 e successivamente valutato nel 2024, il giacimento di gas Cronos è stimato contenere oltre 3 trilioni di piedi cubi (TCF). Inoltre, il Blocco 6 presenta ulteriori risorse potenziali in fase di esplorazione e valutazione, tra cui la scoperta Zeus effettuata nel 2022.

Eni è presente a Cipro dal 2013. Il Blocco 6 è operato da Eni, che ne detiene il 50 per cento delle quote. Eni opera anche il Blocco 8 e partecipa nei Blocchi 7 e 11. In Egitto, Eni è attiva dal 1954 ed è attualmente il principale produttore del Paese, con una produzione equity di circa 280.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2024.