Eni: Carbon Tracker, azienda in prima posizione tra major Oil&Gas per obiettivi climatici

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Eni in prima posizione tra le major Oil&Gas per obiettivi climatici. E’ quanto emerge dal report pubblicato da Carbon Tracker, think tank finanziario indipendente che analizza l’impatto della transizione energetica sul mercato dei capitali, che promuove appunto l’Eni e la colloca in prima posizione tra le maggiori imprese del settore per il rispetto degli obiettivi ambientali.