Eni e Sonatrach scoprono giacimento di olio e gas in Algeria

annunciano un’importante scoperta ad olio e gas associato nella concessione, nel bacino del Berkine Nord nel deserto algerino. La concessione è operata dalla joint venture tra Eni (49 per cento) e Sonatrach (51 per cento). Le preliminari per le risorse di questa nuova scoperta ammontano a circadi olio in posto. Durante il test di produzione il pozzo erogadi olio edi gas associato. Ora si passa alla realizzazione di un secondo scavo. Contemporaneamente vengono avviate le operazioni di produzione del materiale appena scoperto. Eni è presente in Algeria dal 1981 dove è operatore di diversi permessi minerari.