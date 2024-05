Eni emette due bond negli Usa, operazione da 2,25 miliardi di dollari

Eni ha recentemente effettuato un rientro nel mercato obbligazionario statunitense, emettendo due serie di obbligazioni in dollari a tasso fisso per un totale di 2,25 miliardi di dollari. Le emissioni, con scadenze rispettivamente di 10 e 30 anni, hanno suscitato un notevole interesse, attirando richieste per circa 11 miliardi di dollari da parte di circa 180 investitori professionali per ciascuna serie.

Specificamente, l’obbligazione decennale, che maturerà il 15 maggio 2034, è stata emessa per 1 miliardo di dollari con un prezzo di re-offerta del 99,333 per cento e offrirà un rendimento annuo del 5,50 per cento. L’obbligazione trentennale, con scadenza il 15 maggio 2054, è stata invece emessa per 1,25 miliardi di dollari con un prezzo di re-offerta del 98,828 per cento e presenterà un tasso di interesse annuo del 5,95 per cento.

I fondi raccolti tramite queste emissioni saranno destinati a coprire i bisogni finanziari ordinari di Eni.