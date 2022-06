Eni gas e luce diventa Plenitude: quali sono i servizi e i vantaggi offerti dalla società benefit

Eni gas e luce oggi diventa Plenitude, realizzando una nuova Società Benefit nel settore dell’energia con un modello di business che integra la produzione di energia sostenibile proveniente da fonti rinnovabili, nuovi servizi energetici, progetti di mobilità elettrica e di transizione energetica.

Essere una Società Benefit in ambito energetico significa porsi l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società, l’ambiente e le persone. Eni ha preso l’impegno di creare un nuovo valore condiviso attraverso progetti di transizione energetica, diversificando la proposta per fornire una energia 100% decarbonizzata a tutti i clienti.

Plenitude opera con i suoi servizi e prodotti in 6 paesi (Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Slovenia) fornendo energia a circa 10 milioni di clienti in Europa, vanta di un portafoglio di circa 1,4 GW di capacità rinnovabile in esercizio, che mira ad aumentare oltre i 15GW entro il 2030. Qui di seguito andremo ad approfondire le tappe che hanno portato alla nascita di questa nuova Società Benefit e quali sono i vantaggi per i consumatori e le imprese.

La nascita, gli obiettivi e i servizi offerti da Plenitude

Eni gas e luce diventa Plenitude, la società è nata il 1° luglio 2017 ed è controllata da Eni S.p.A. L’azienda in questione è attiva da anni nella commercializzazione di soluzioni energetiche per famiglie, imprese e condomini ed oggi si propone ai clienti come partner in grado di affiancare i clienti nella scelta di soluzioni innovative e sostenibili.

A luglio 2021 la società si trasforma in Plenitude, aggiornando lo Statuto Sociale e diventando di fatto la prima grande azienda italiana ad instituire una Società Benefit.

L’obiettivo principale della società è di affiancare le persone e le imprese in un percorso di cambiamento che mira ad utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili e un modello di consumo con un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Una Società Benefit rappresenta l’evoluzione del tradizionale concetto di azienda e accanto all’obiettivo comune di generare profitto affianca nuovi obiettivi con lo scopo di avere un impatto positivo sull’ambiente, sulla società, le persone e sul territorio locale.

La mission della SB Plenitude è, infatti, offrire ai propri clienti dei servizi innovativi per fare un uso migliore e più efficiente dell’energia, creare valore attraverso progetti di transizione energetica e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Cosa cambia con Plenitude?

Il nuovo modello di business di questa Società Benefit si concentra su 3 elementi chiave: energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità elettrica. Le attività rinnovabili della società Eni sono state integrate per aumentare la capacità da 1,4 GW ad oltre 5GW entro il 2025 e superando i 15GW entro il 2030. A partire dal 2022 i clienti residenziali possono già godere di una fornitura di energia elettrica rinnovabile e, attraverso l’installazione di nuovi impianti solari, eolici on-shore e off-shore, questa possibilità diventerà reale anche per le aziende in portafoglio.

Il percorso di decarbonizzazione dell’offerta gas è già iniziato, in modalità graduale, attraverso l’acquisto di certificati che compensano le emissioni del gas tradizionale utilizzato all’interno delle abitazioni.

Le famiglie e le aziende verranno accompagnate in un percorso di transizione energetica con l’utilizzo di servizi esclusivamente dedicati al risparmio energetico, che integrano tecnologie innovative e all’avanguardia.

Infine, nell’ambito della mobilità elettrica, la società si impegna ad installare oltre 35.000 colonnine di ricarica per auto elettriche entro il 2030.

Quali sono i servizi offerti

I servizi offerti dalla nuova SB Eni Plenitude sono numerosi, a partire dalla fornitura di Luce, Gas e Internet, fino a servizi più innovativi come:

L’installazione di impianti fotovoltaici;

Interventi di efficientamento energetico

Servizi di mobilità ecologica;

Servizi e prodotti Smart home;

Interventi per la riqualificazione energetica;

Nuove soluzioni assicurative;

Installazione, sostituzione e manutenzione di impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Una vera rivoluzione, quindi, per il settore.