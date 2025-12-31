Eni, il 2025 si chiude con l’acquisto di azioni proprie

Eni informa di aver acquistato nel periodo compreso tra il 22 e il 23 dicembre, sull’Euronext Milan, 1.875.245 azioni proprie (pari allo 0,06 per cento del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0207 euro per azione, per un controvalore complessivo di poco più di 30 milioni di euro, nell’ambito del programma di buyback deliberato dall’assemblea il 14 maggio scorso. A partire dall’avvio idel programma di buyback, il 20 maggio scorso, Eni ha acquistato 101.010.847 azioni proprie (pari al 3,21 per cento del capitale sociale) per un controvalore complessivo di quasi 1,5 miliardi di euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti Eni detiene 187.838.861 azioni proprie pari al 5,97 per cento del capitale sociale.