ENI: nuove assunzioni di oltre 100 diplomati e laureati

L’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sedi in Italia

Il gruppo Eni effettuerà oltre 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati, che riguarderanno: Addetti Segreteria e Back Office, i quali dovranno gestire la piccola cassa, la PEC aziendale e i protocolli delle comunicazioni in ingresso e in uscita, gestire rapporti con le segreterie societarie, alimentare i database aziendali, contribuire all’elaborazione di richieste di acquisto e ordini di lavoro per servizi/consulenze e gestire pagamenti fatture e stanziamenti in ambito SAP ed altri sistemi aziendali; Operatori di Impianto, che dovranno presidiare e controllare, in termini di sicurezza, macchine e apparecchiature presenti nell’area di competenza, individuare tempestivamente potenziali situazioni di criticità, eseguire le manovre previste in campo al fine di garantire la continuità di marcia degli impianti, rispettare e applicare le procedure e le disposizioni operative di sicurezza, salute e ambiente; Addetti Junior Programmazione, che dovranno contribuire all’interfaccia fra le direzioni industriale e commerciale, gestire e definire le necessità e i contratti di acquisto e vendita, assicurare la definizione dei programmi di ritiro/consegna che garantiscano l’ottimizzazione e la continuità della marcia dei siti produttivi ed il rispetto degli obblighi contrattuali con clienti e fornitori, contribuire alla risoluzione di problematiche operative e alimentare dati in SAP ed in altri sistemi aziendali; Responsabili dello Sviluppo dell’Account, che dovranno gestire e coordinare una rete diretta di venditori sull’area assegnata, sviluppare e mantenere un portafoglio di clienti business da accompagnare in un percorso di transizione energetica, monitorare il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati sull’area di competenza, gestire i rapporti commerciali con una lista selezionata di clienti direzionali, organizzare le attività del team di vendita assegnate e condivise con la direzione (visite ai clienti, affidamento clienti, marginalità commerciali) etc.

Per verificare le altre figure…

continua a leggere