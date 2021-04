Eni: Ricci, ‘a Porto Marghera occupazione sarà salvaguardata’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’occupazione a Porto Marghera verrà salvaguardata. L’insieme di tutti i progetti che sono previsti coprono e copriranno quello che verrà meno con la dismissione del cracking e degli impianti esistenti”. A ribadirlo è il direttore generale Energy Evolution di Eni nel corso della sua audizione in Commissione al Senato in merito all’annunciata chiusura degli impianti del cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica.