Eni: rinnova accordo quadro con Politecnico Milano, focus su transizione energetica

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Eni e Politecnico di Milano hanno siglato un nuovo accordo quadro. L’elemento strategico del nuovo accordo, della durata di 5 anni estendibili a 7, è la realizzazione del primo Centro Congiunto per l’accelerazione dell’applicazione di tecnologie innovative per la transizione energetica e la Carbon Neutrality. Iniziata nel 2008, la collaborazione tra Eni e Politecnico di Milano ha potuto contare su investimenti in attività di ricerca per circa 50 milioni di euro, portando a soluzioni innovative in diversi campi, tra i quali l’Economia Circolare, la Carbon Neutrality e i sistemi di monitoraggio impiegati nell’Asset Integrity Management.