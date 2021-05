Eni: società, produzione idrogeno blu soluzione più conveniente in breve-medio termine

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La produzione di idrogeno blu rappresenta la soluzione più conveniente nel breve-medio termine per ridurre l’impronta di carbonio di impianti altamente energivori (i cosiddetti hardto-abate). Per Eni è cruciale seguire un approccio tecnologicamente neutrale nella produzione dell’idrogeno, sviluppando e applicando tutte le tecnologie disponibili e sostenibili in ottica low carbon, senza escluderne alcuna”. E’ quanto si legge nelle risposte dell’Eni alle domande degli azionisti in vista dell’Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio sullo sviluppo dell’idrogeno.