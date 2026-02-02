Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit Logistica

Dal 4 al 6 febbraio nella hall 2.2 stand b16 Enjoy Dolce Frutta sarà protagonista al Fruit Logistica di Berlino. Attraverso degustazioni preparate appositamente sul posto dallo chef Mario Musci, noto per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti rispettando l’essenza e la stagionalità dei prodotti, verranno promosse le caratteristiche dei frutti del progetto sottolineando l’importanza di una alimentazione sana e sostenibile.

Enjoy Dolce Frutta è una campagna promossa da Op Armonia e co-finanziata dalla Unione europea che valorizza la frutta fresca made in Ue, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di una alimentazione sana e sostenibile.

La campagna è attuata dalla Op Melodia, una delle principali Organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, Op Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

L’obiettivo generale principale è migliorare la competitività del settore agricolo comunitario aumentando il consumo di frutta dell’Ue, soprattutto in Italia e Germania, informando ed educando consumatori sul valore e l’attrattiva della frutta nella dieta quotidiana.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

