Enjoy Dolce Frutta lancia la nuova campagna digitale Gli influencer italiani protagonisti della promozione della frutta fresca Made in EU

Parte a febbraio la campagna digitale di Enjoy Dolce Frutta, il progetto europeo attuato dalla OP Melodia dedicato alla valorizzazione e alla promozione del consumo di frutta fresca Made in EU. L’iniziativa coinvolgerà un team selezionato di food creator italiani che, attraverso ricette, contenuti video e storytelling culinario, inviteranno i consumatori a riscoprire la qualità e la versatilità di alcuni dei frutti simbolo della produzione europea: fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva. La campagna europea attuata dalla OP Melodia nasce con l’obiettivo di promuovere un consumo consapevole, sostenere la filiera ortofrutticola europea e mostrare come la frutta fresca possa diventare protagonista della cucina quotidiana, dalla colazione ai dessert, passando per piatti creativi e preparazioni healthy.

Per amplificare il messaggio e raggiungere pubblici diversi, Enjoy Dolce Frutta ha scelto un gruppo di creator riconosciuti per autorevolezza, qualità dei contenuti e capacità di ispirare le proprie community:

• Gabriella Gasparini – Food artist e volto televisivo, specializzata in cucina creativa e tradizione emiliana.

• Sara Sguerri – Pixelicious.it – Food photographer e recipe developer, nota per ricette curate e storytelling visivo.

• Cucina Serena – Food blogger e content creator, portavoce di una cucina stagionale, semplice e raffinata.

• Green Gourmet Italia – Progetto dedicato alla cucina vegetale, con ricette vegane accessibili e colorate.

• Michela Festa (@michyfesta) – Healthy food creator e fondatrice di Mangiapositivo, specializzata in ricette sane e veloci.

Attraverso i loro canali social, ciascun creator interpreterà i frutti protagonisti della campagna con ricette originali, consigli pratici, video tutorial e contenuti educativi dedicati alle proprietà nutrizionali e alla stagionalità.

La frutta selezionata – fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva – rappresenta alcune delle eccellenze della produzione agricola europea, riconosciute per qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità e

sostenibilità. La campagna mostrerà come questi frutti possano essere utilizzati in cucina in modo creativo e quotidiano, contribuendo a una dieta equilibrata e ricca di gusto.

• Incentivare il consumo di frutta fresca Made in EU.

• Educare i consumatori alla stagionalità e alla qualità della produzione europea.

• Mostrare ricette semplici, replicabili e adatte a diversi stili alimentari.

• Rafforzare la consapevolezza del valore della filiera ortofrutticola europea.

Enjoy Dolce Frutta continua così il suo percorso di sensibilizzazione, unendo informazione, creatività e coinvolgimento digitale. La campagna influencer rappresenta un tassello strategico per avvicinare il pubblico – soprattutto quello più giovane – a un consumo più consapevole e quotidiano di frutta fresca.

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

OP Melodia è una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/