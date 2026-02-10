Enjoy Dolce Frutta protagonista a Fruit Logistica grande partecipazione e forte interesse del pubblico

Si è conclusa con grande successo la partecipazione di Enjoy Dolce Frutta a Fruit Logistica 2026, svoltosi dal 4 al 6 febbraio a Berlino. Lo spazio espositivo (nella hall 2.2, stand B16) ha registrato un’elevata affluenza di visitatori, confermando l’interesse crescente verso la frutta fresca europea e contribuendo in modo significativo all’obiettivo della campagna: promuovere il consumo di frutta dell’Unione europea presso il pubblico italiano e tedesco.

Durante i tre giorni di fiera, numerosi operatori del settore, buyer e consumatori hanno potuto partecipare alle degustazioni preparate sul posto dallo chef Mario Musci, noto per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti rispettando essenza e stagionalità. Le preparazioni hanno messo in risalto le caratteristiche dei frutti del progetto, sottolineando l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile.

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

OP Melodia è una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/