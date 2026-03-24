Ennesimo incidente mortale a Napoli, perde la vita lo studioso Italo Ferraro: polemiche sui soccorsi

Un altro grave incidente scuote il capoluogo campano a poche ore da un precedente episodio avvenuto al Corso Garibaldi. A essere investito nella serata di lunedì, lungo il Corso Vittorio Emanuele, è stato un intellettuale molto noto in città:



Italo Ferraro, 85 anni, architetto, docente universitario e saggista, figura di primo piano per gli studi sulla storia urbana di Napoli, è morto dopo essere stato investito da uno scooter nella serata di lunedì, lungo il Corso Vittorio Emanuele. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

La dinamica e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, Ferraro sarebbe stato colpito in pieno da uno scooter guidato da una giovane di circa 20 anni. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto, lasciandolo a terra per diversi minuti mentre alcuni passanti tentavano di prestargli aiuto. Testimoni presenti sul posto riferiscono di un ritardo nei soccorsi, arrivati – secondo quanto raccontato – circa mezz’ora dopo l’allarme. Un’attesa che avrebbe generato momenti di tensione tra i cittadini presenti. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale dei Pellegrini, Ferraro è giunto in condizioni critiche a causa dei traumi riportati. Successivamente è stato trasferito al secondo policlinico, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale e delle forze dell’ordine.

Sull’episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha puntato il dito contro le criticità del sistema di emergenza e la sicurezza stradale: “Non è accettabile che un investimento in pieno centro cittadino sia seguito da tempi di intervento così lunghi. Servono più controlli e un sistema di soccorso efficiente”, ha dichiarato. Borrelli ha inoltre parlato di una “emergenza quotidiana”, denunciando strade poco illuminate, velocità eccessiva e ritardi nei soccorsi come fattori che aumentano il rischio per i cittadini”.

Il profilo di uno studioso della città

Nato a Napoli nel 1941, Ferraro è stato una figura centrale nello studio della struttura urbana del capoluogo. Architetto, si era laureato nel 1973 e aveva svolto attività accademica nel campo della progettazione, collaborando anche con Luigi Cosenza.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a progetti di ricerca legati al Cnr e ha lavorato come consulente per il piano regolatore generale del Comune di Napoli.

Come autore, ha legato il suo nome all’Atlante storico della città di Napoli, un’opera articolata in più volumi che analizza l’evoluzione urbanistica dei diversi quartieri, dal centro storico alle aree di Chiaia e Posillipo.

Secondo persone a lui vicine, Ferraro stava lavorando a un nuovo libro. Poche ore prima dell’incidente aveva preso parte a un evento in una galleria d’arte situata a breve distanza dal luogo dell’investimento.

La morte di Ferraro arriva a distanza ravvicinata da un altro grave episodio avvenuto nel fine settimana, alimentando nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale a Napoli. Un quadro che, tra incidenti ravvicinati e polemiche sui soccorsi, riporta al centro dell’attenzione la necessità di interventi urgenti per prevenire nuove tragedie.