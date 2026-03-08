Enocultura protagonista a Cava de’ Tirreni: dal 13 al 16 marzo torna Sorsi diVino

Tutto pronto a Cava de’ Tirreni per la seconda edizione di “Sorsi diVino”: dal 13 al 16 marzo il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, sito al Corso Umberto I 167, accoglierà la manifestazione dedicato al vino, alla cultura e al territorio. Promossa da Confesercenti Cava de’ Tirreni, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e con il patrocinio della Città di Cava de’ Tirreni, “Sorsi diVino” si configura come un appuntamento di alto profilo culturale e istituzionale, volto alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole territoriali, e non solo, e alla diffusione della cultura del vino quale patrimonio identitario, economico e sociale del nostro Paese.

Anche per l’edizione 2026, “Sorsi diVino” coniugherà degustazioni guidate, momenti di approfondimento e occasioni di networking tra produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyer e stakeholder, in un’ottica di sviluppo integrato e promozione strategica del comparto vitivinicolo, asset fondamentale del Made in Italy agroalimentare.

«“Sorsi diVino” è una grande occasione per la nostra città e per l’intero tessuto commerciale locale – dichiara Aldo Trezza, Presidente di Confesercenti Cava de’ Tirreni – Questa manifestazione rappresenta un momento importante per mettere in luce la qualità dell’accoglienza che da sempre caratterizza il nostro centro storico, offrendo ai numerosi visitatori un’esperienza coinvolgente fatta di degustazioni, momenti di convivialità e valorizzazione della vocazione commerciale del territorio».

L’adesione degli esercizi commerciali che allestiranno le vetrine a tema vino e di numerose attività ristorative, che hanno ideato menu speciali per l’occasione, dimostra quanto il tessuto commerciale cittadino sia pronto a cogliere questa opportunità per promuovere le proprie eccellenze e attrarre nuovi visitatori. Nelle serate dell’evento, dalle ore 21.00 in poi, i visitatori potranno recarsi presso alcune attività ristorative locali che hanno predisposto menu ad hoc per l’occasione, consultabili da qui https://www.sorsidivino.com/ locali.

Confermato, inoltre, lo scopo benefico di “Sorsi diVino”: i visitatori attesi potranno acquistare al Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni il ticket d’ingresso di 15€ che darà diritto a 10 degustazioni. L’intero ricavato, come l’anno scorso, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS” di Cava de’ Tirreni, che si occupa di sensibilizzazione sull’autismo e della promozione della diagnosi precoce di questa condizione.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Aldo Trezza e a Confesercenti Cava de’ Tirreni per il prezioso supporto. Grazie a iniziative come questa, si mantiene viva l’attenzione su una questione di grande importanza come l’autismo, che coinvolge sempre più famiglie e ragazzi nel nostro territorio. Eventi di questo tipo rappresentano non solo momenti di convivialità e cultura, ma anche un’occasione concreta per sensibilizzare e informare la comunità», afferma Emma Fausto, presidente dell’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS” di Cava de’ Tirreni.

Il taglio del nastro di “Sorsi diVino” si terrà giovedì 12 marzo, alle ore 18.00 con il vernissage dal titolo “Sorsi diVino 2026” (evento su invito). Interverranno: Aldo Trezza, Presidente di Confesercenti Cava de’ Tirreni; Pasquale Giglio, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno; Raffaele De Sio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Salerno; Emma Fausto, Presidente dell’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS”; Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni; Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Provinciale; Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale della Regione Campania; Franco Picarone, Consigliere Regionale, e altre personalità istituzionali e civili. La serata sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale degli allievi del Liceo Musicale De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni.

La mattina del 12 marzo, intanto, presso la Sala Teatro Comunale “Luca Barba” di Cava de’ Tirreni, sita in Corso Umberto I 153, si terrà un convegno rivolto alle classi V degli istituti superiori della città, dal titolo “Consapevolezza e sicurezza: il ruolo dei giovani nella cultura del bere responsabile”, cui parteciperanno le Forze dell’Ordine del territorio, il Sindaco Vincenzo Servalli, il Presidente dei Confesercenti Cava de’ Tirreni Aldo Trezza e Maria Antonietta Aquino, Responsabile Servizi Imprese Confesercenti Provinciale.

Si entrerà nel clou di “Sorsi diVino” nelle serate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, con un programma ricco di attività, tra cui l’expo di oltre 50 cantine della Campania e di altre regioni italiane (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale www.sorsidivino.com/cantine) e masterclass di alto livello, un’opportunità unica per scoprire nuovi vini, confrontarsi con esperti del settore e creare nuove collaborazioni. Gli interessati possono prenotare una o più sessioni di masterclass compilando il form disponibile sul sito www.sorsidivino.com/ masterclass (posti soggetti a limitazione).

Lunedì 16 marzo, dalle ore 14.00 in poi, spazio agli incontri B2B dedicati ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. Momento cruciale della giornata sarà il convegno “Dal vigneto al calice: filiera, distribuzione e cultura del bere consapevole”, in programma alle ore 17.00, con relatori: Dino Di Marino, Direttore Generale Italgrob; Gabriele Castelli, Direttore Federvini; Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale Perrella Distribuzione srl. Un’opportunità unica per confrontarti con esperti del settore, scoprire nuove opportunità di collaborazione e ampliare il tuo network.

Promosso e organizzato da Confesercenti Cava de’ Tirreni, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, “Sorsi diVino” gode del patrocinio della Città di Cava de’ Tirreni, del GAL Terra è Vita e del GAL Colline Salernitane.

Le cantine (e distillati) partecipanti a Sorsi diVino 2026: Agnes le forme dello Zafferano, Aita Azienda Agricola, Albamarina, Alabastra, Amaro Penna, AmineaWinery, Ananthèō, Antica Hirpinia, Azienda Agricola Astone, Azienda Agricola Giuseppe Cocozza, Azienda Agricola Guerritore, Azienda Agricola Pettinati Vincenzo, Azienda Agricola Tenuta La Mura, Botti Viticoltori, Cabert, Cantina Bello, Cantina di Solopaca, Cantina Firosa, Cantina Gualtieri, Cantina I Patrizi, Cantina Ortali, Cantina Stramaret, Cantine Barone, Cantine Stinca, Castelle – Viticultori in Castelvenere, Core | Montevetrano, Corte Laureana, Fontana Taglia, I Capitani, I Colli del Sannio, I Feudi, I Satoli, I Vini del Cavaliere, Mastroberardino, Maurizio Russo, Perlage, Polito Viticoltori, San Salvatore 1988, Selezione Chapeau Alta Costa d’Amalfi, Si-Wine, Tenuta Carretta, Tenuta Cavalier Pepe, Tenuta De Gregorio, Tenuta Macellaro, Tenuta Mainardi, Tenuta Palaios, Terranova, Tredaniele, Tempa di Zoe, Vinicola Arenella, Viticoltori De Conciliis.

L’area food di Sorsi diVino 2026: Azienda Agricola Di Maggio, Antìka – Bottega dei sapori ritrovati, Big Brother Food, Caseificio Pucciarelli, Panificio Altieri, Pizza Ammor, Pizzeria WIP.

Per il sostegno all’iniziativa si ringraziano: Associazione Cuochi Salernitani, Consorzio Vita Salernum Vites, AIS Campania | Salerno, De Luca Attrezzature per la ristorazione, Damarila, Santo Stefano, Istituto di Vigilanza La Torre, Gigi Squillante dj, MV Rent, CGM Arti Grafiche, Onlyadv, Stampoland, L’Arte in… ceramica vietrese, Ceramica De Rosa Giulia, Giuseppe Cicalese Ceramiche e La Vietrese.