Enogastronomia, un’app per illustrare il meglio della produzione campana

Nasce ‘Authentico Made in Campania’, l’app dell’enogastronomia campana. La nuova applicazione rappresenta una leva competitiva per il rilancio dell’agricoltura campana che vanta di un vasto patrimonio agricolo ma che necessita di un sistema innovativo per far arrivare queste eccellenze ai consumatori.La prima fase di costruzione è avvenuta alla presenza del consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, che ha fortemente voluto che il sistema agroalimentare campano si dotasse di questo strumento, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consorzi di tutela.“La pausa dovuta all’emergenza sanitaria ha messo in grave sofferenza il settore agroalimentare – spiega Nicola Caputo – in occasione della presentazione di ‘Authentico Made in Campania’, ho voluto coinvolgere tutti gli operatori del settore per raccogliere tutte gli input che ci possano permettere di implementare ulteriormente questo innovativo strumento, nel quale io credo molto e che ci consente di aggiungere un ulteriore importante tassello per la valorizzazione e il supporto del patrimonio agroalimentare ‘Made in Campania’. Più informazione per i consumatori sulle eccellenze campane e promozione e facilitazioni per il marketing territoriale delle nostre aziende agroalimentari che rappresentano sempre di più dei veri attrattori per l’economia campana. Con ‘Authentico Made in Campania’, contribuiremo in modo determinante anche ad implementare la tracciabilità di filiera in blockchain, per garantire sempre maggiore trasparenza ai consumatori”.