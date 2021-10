Enologia, Tenuta Cavalier Pepe al Vinitaly special edition di Verona

Vinitaly Special Edition dal 17 al 19 Ottobre 2021 a Verona è per Tenuta Cavalier Pepe l’occasione per sancire al meglio la ripartenza. La produttrice Milena Pepe è presente in prima persona per rinnovare il suo impegno, sposando completamente il format innovativo di Vinitaly.

L’evento è esclusivamente professionale e su invito, con una forte vocazione all’internazionalità, grazie all’incoming dai principali paesi target. La Tenuta Cavalier Pepe presenta la realtà aziendale e le novità vinicole, tra cui l’ultimo nato Oro Classico, vino spumante di qualità dal metodo classico.

Oro Classico appartiene alla tipologia più esclusiva e pregiata di spumante metodo classico – Pas Dosé. La Cuvée, seguendo la tradizione aziendale, è ottenuta da una attenta vinificazione delle uve autoctone a bacca bianca dei vigneti di proprietà della Tenuta. L’intero ciclo di lavorazione avviene in sede, sotto un continuo controllo di qualità e verifica di eccellenza. Le uve, raccolte nei Comuni di Luogosano e Sant’Angelo all’Esca, provengono da terreni collinari a 350 m s.l.m. esposti a sud/est, con sistema di allevamento guyot, dei vitigni Fiano, Coda di Volpe e Falanghina. Un grande lavoro e tanta passione per arrivare a un risultato così prestigioso, continuando con la vinificazione, durante la quale le uve vengono pressate intere ed in maniera soffice. Il mosto, poi, illimpidito a freddo, arriva a fermentare a temperatura controllata in serbatoi di acciaio inox, a cui segue una rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico e successivamente il Degorgement dopo 36 mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.

Per i tanti riconoscimenti e apprezzamenti ricevuti, particolarmente importante è la presenza al Vinitaly di Tenuta Cavalier Pepe, azienda che opera nel cuore di tre DOCG: Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo. Solo per citare uno tra i riconoscimenti più recenti, l’anno scorso La Loggia Del Cavaliere Taurasi Riserva docg 2013 è stato il miglior Vino Rosso d’Italia 2020 secondo la guida 5StarWines di Vinitaly, con 97 punti su 100. La Riserva di Taurasi è un’eccellenza per la Tenuta, che sorge sui dolci pendii delle colline di Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino, nelle vicinanze di Taurasi, il borgo dal quale prende il nome il vino più rappresentativo del Sud Italia, la massima espressione del vitigno aglianico.