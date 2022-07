Enpam, bonus bebè per le iscritte: sussidi fino a 4mila euro

In un Paese in cui la neo-natalità è diventata un problema, con il nuovo record minimo certificato dall‘Istat sotto le 400mila nascite, l’Enpam ha aumentato i sussidi bambino per le madri e guarda ai padri. L’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha pubblicato il bando 2022 per i “bonus bebè” rivolti alle proprie iscritte diventate mamme. Rispetto allo scorso anno l’importo dei sussidi bambino è aumentato da 1.500 a 2mila euro. La somma raddoppia, per diventare di 4mila euro, per le dottoresse che versano la Quota B. Il sussidio bambino, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l’arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo. A renderlo noto è proprio l’Ente che per sostenere le iscritte all’Enpam nelle spese necessarie ad accogliere i nuovi arrivati e supportarle nel proseguimento dell’attività lavorativa o di studio universitario. Il sostegno economico è infatti valido per coprire le spese di nido e baby-sitting nel primo anno di vita del bambino o quelle dell’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.



“Abbiamo iniziato anche l’iter per estendere i sussidi bambino ai padri- annuncia il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti- Tutti i nostri iscritti devono poter beneficiare di un aiuto che li metta nelle migliori condizioni di accogliere dei figli. Del resto il tema della neo-natalità è fortemente legato alla previdenza, che verrà messa in crisi se non si investe su un’inversione di tendenza rispetto al calo delle nascite di cui soffre il Paese. Per questo speriamo che i ministeri vigilanti approvino la misura che il nostro consiglio di amministrazione ha già deliberato e che trasmetteremo presto per le fasi successive”.