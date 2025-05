Enpam, mutui ad accesso agevolato: aperte le domande per gli iscritti

Via libera anche per il 2025 ai mutui Enpam ad accesso agevolato messi a disposizione di tutti gli iscritti all’Ente di previdenza e assistenza di medici e odontoiatri. Come ogni anno, i requisiti di reddito previsti per poter presentare la domanda, sono pensati in maniera particolare per favorire quelle categorie di iscritti che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere un mutuo da una banca (ad esempio camici bianchi al di sotto di 40 anni d’età, iscritti a corsi di formazione in medicina generale, specializzandi e/o con partita iva forfettaria o con contratto a termine). Non a caso, nel corso di questi anni, sono tanti i giovani medici che, grazie proprio al mutuo Enpam, hanno potuto acquistare subito casa e che, quando hanno maturato i requisiti economici e professionali per accedere al sistema creditizio, hanno surrogato il finanziamento con un mutuo bancario, alle migliori condizioni di mercato. Il bando del 2025 prevede un tasso fisso annuo dell’1,5% a cui si aggiunge il tasso Bce in vigore al momento della stipula del mutuo (al momento il tasso di riferimento è pari al 2,4%). A differenza delle banche, l’Enpam non applica commissioni d’istruttoria. Ricordiamo che l’Enpam concede mutui fino a 300mila euro e comunque fino all’80% del valore dell’immobile, per l’acquisto della prima casa o di uno studio professionale, oppure per la sostituzione di un mutuo ipotecario esistente.

La cifra complessiva ottenibile scende invece a 150mila euro se si tratta di lavori di ristrutturazione o ampliamento dell’abitazione di proprietà o dell’immobile usato per l’attività lavorativa. La domanda di mutuo per l’acquisto dello studio professionale può essere presentata anche dai singoli medici o dentisti riuniti in associazione o in società di professionisti. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso l’Area riservata del portale Enpam.it. Il bando si chiuderà il 12 settembre 2025.