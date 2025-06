ENplus, trasparenza nel settore pellet: un’app per verificare l’autenticità dei sacchi

A pochi mesi dal lancio, l’applicazione mobile ENplus aggiunge una nuova funzionalità e si conferma uno strumento prezioso per aumentare la trasparenza nel settore del pellet, offrendo a consumatori e operatori del settore un supporto concreto per riconoscere i fornitori affidabili e difendersi dalle frodi. Disponibile per dispositivi sia Android sia Apple, l’app consente di verificare in tempo reale se un’azienda è effettivamente certificata ENplus e, quindi, se i prodotti che commercializza rispettano gli standard di qualità richiesti dallo schema. Un servizio pensato non solo per orientare l’acquisto consapevole, ma anche per rafforzare la fiducia dei consumatori e tutelare il mercato. L’ultima funzionalità introdotta è la possibilità di scansionare direttamente con la fotocamera del cellulare un sacco di pellet per verificare immediatamente se il prodotto è registrato nel database ufficiale ENplus®. Una garanzia in più per i consumatori, che possono così evitare l’acquisto di materiale contraffatto o non conforme. In alternativa, è sempre possibile digitare il nome dell’azienda o il suo ID ENplus per accedere alle informazioni complete su un’azienda certificata, così da poter verificare se il suo attuale stato di certificazione è attivo, il che significa che ENplus ha verificato che i suoi pellet sono di alta qualità; vedere le grafiche dei sacchi approvate dal fornitore, in modo da sapere di quale prodotto sul mercato ti puoi fidare; trovare i contatti ufficiali del fornitore, le attività certificate, e molto altro ancora. Inoltre, grazie al lavoro di ENplus a contrasto delle frodi, l’app fornisce anche informazioni sugli operatori non autorizzati già inseriti nella blacklist dello schema, inclusa la descrizione del tipo di frode commessa e le prove a supporto. Uno strumento utile per evitare acquisti da aziende che utilizzano in modo illecito il marchio ENplus. Con 1.300 aziende certificate in tutto il mondo, ENplus® rappresenta oggi il riferimento globale per la qualità del pellet di legno, e l’app mobile segna un ulteriore passo avanti nella direzione della trasparenza, della tracciabilità e della tutela dei consumatori.