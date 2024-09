Societe Generale annuncia la nomina di Enrico Chiapparoli a country head per l’Italia, con decorrenza dall’11 novembre 2024. Nel suo nuovo incarico, Chiapparoli ha la responsabilità di supervisionare direttamente le attività del Global Banking and Investor Solutions in Italia. Chiapparoli, che proviene da Barckalys Italia, prende il posto di Alessandro Gumier, che si ritirerà entro la fine del 2024, concludendo così una lunga carriera professionale.