Enrico Gasbarra confermato presidente di Eur Spa

L’Assemblea degli Azionisti di Eur spa. (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita in data odierna per il rinnovo delle cariche sociali, ha confermato Enrico Gasbarra nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato Claudio Carserà nella carica di Amministratore Delegato. Gli azionisti hanno quindi confermato il Consigliere di amministrazione Francesco Vaccaro e nominato quali nuovi membri del Consiglio di amministrazione Daniela Ballico e Manuela Rongioletti. L’Assemblea degli azionisti ha altresì confermato Pasquale Michele Arcangelo Bellomo nella carica di presidente del collegio sindacale ed Angela Florio e Carlo Ravazzin quali sindaci effettivi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.