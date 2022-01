Enrico Inferrera eletto presidente nazionale di Ancos Confartigianato

Enrico Inferrera è il nuovo presidente nazionale di Ancos Confartigianato. Subentra a Italo Macori. Lo ha eletto stamattina all’unanimità l’assemblea dell’associazione. “Un impegno importante che assumo con responsabilità ed entusiasmo – ha detto Inferrera, imprenditore, scrittore e presidente di Confartigianato Imprese Napoli -. In questo momento difficile il ruolo di Ancos Confartigianato deve essere fondamentale per esprimere valori e realizzare azioni concrete nei confronti di chi è afflitto da ogni forma di disagio. Ci rivolgiamo ai giovani, agli anziani, ai disabili, agli immigrati per i quali la pandemia, in questi due anni, ha creato ulteriori difficoltà”. Centralità della persona, solidarietà, cultura, integrazione sociale: sono questi – ha affermato il neo presidente – i nostri valori”. La Ancos Aps (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive), è stata costituita nel 2002 all’interno del sistema Confartigianato come articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro. Ancos porta avanti iniziative di carattere sociale a livello nazionale ed internazionale. Nel 2006 l’associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale quale Ente nazionale con finalità assistenziali da parte del Ministero dell’Interno e nel 2010 il riconoscimento come APS Associazione di Promozione Sociale.